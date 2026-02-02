“Prime impressioni” alla galleria della Molinella. Inaugurata la mostra con i lavori realizzati in questi mesi dagli studenti della Scuola di Disegno “Tommaso Minardi” di Faenza. L’esposizione rimarrà visitabile fino al 10 febbraio. Presenti i lavori degli oltre 100 studenti della scuola comunale, tornata, dopo l’alluvione, nella sede storica di via Ughi. Tante le tecniche utilizzate. Presentate anche le novità di quest’anno: i workshop
"Prime impressioni": inaugurata la mostra degli allievi della Scuola di Disegno "Minardi"