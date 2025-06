Prime critiche al piano della Regione per la sicurezza di Faenza e del Lamone

Un piano che pensa troppo in piccolo, non si è tenuto conto dell’alta collina e dell’Appennino, di fronte ai cambiamenti climatici occorreranno interventi maggiori.

Sono queste le prime critiche mosse al piano della Regione per la messa in sicurezza di Faenza e dell’asta del Lamone. Le perplessità sono state espresse da diversi cittadini presenti all’Arena Borghesi fra il pubblico.