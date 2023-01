“Sono state più di duecento le adesioni fino ad ora al comitato per Stefano Bonaccini Segretario del PD in tutta la Provincia di Ravenna. Amministratori, segretari, iscritti e militanti del partito democratico insieme a semplici simpatizzanti che sostengono e stanno lavorando con convinzione alla candidatura e alla elezione del Presidente della Regione Emilia-Romagna alla guida di un nuovo Partito Democratico. “Abbiamo potuto apprezzare e conoscere Bonaccini in questi anni, sia come dirigente PD che come amministratore, e in entrambi i casi si è dimostrata una persona capace e in grado di unire le diverse anime del centro-sinistra.

Per questo crediamo sia la persona più autorevole per definire e rappresentare in maniera competente le proposte politiche e programmatiche di un rigenerato e rinnovato Partito Democratico” ha dichiarato Lorenzo Margotti rappresentate del Comitato Bonaccini del capoluogo ravennate “noi, come Stefano Bonaccini e tanti amministratori che lo sostengono, crediamo in un Partito che debba porre la questione morale in cima alle priorità, coinvolgendo anche le nuove generazioni, troppe poche volte coinvolte nelle scelte del partito, mettendo al centro delle proprie priorità temi fondamentali come il lavoro, i diritti, la lotta alle diseguaglianze sociali, la transizione energetica.

Per noi la sanità pubblica e la scuola sono temi fondamentali sui quali costruire una forte identità popolare e riformista. Su queste questioni servono risposte concrete e immediate, senza alcuna demagogia e populismo. Inoltre dobbiamo essere capaci di dare risposte alla grande crisi del nostro sistema sociale e attuare politiche in grado di affrontare il momento di emergenza del sistema sanitario nazionale, in grande difficoltà dopo l’emergenza Covid.

Siamo in un periodo storico difficile e questo paese ha bisogno di una forza democratica forte, coraggiosa e concreta, in grado di affrontare queste sfide. Inoltre a nostro avviso, in questi ultimi anni, è mancata dentro al PD la creazione del basso di una nuova classe dirigente competente, formata dentro e fuori l’amministrazione pubblica, e questo ha indebolito in primis le proposte rendendole poco credibili e innovative”.

Bonaccini sarà a Ravenna il 1 febbraio presso il Circolo PD di Piangipane dalle ore 20.00 per una cena di autofinanziamento.”

Riportiamo di seguito alcune delle adesioni che ci sono pervenute: