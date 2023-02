“Domenica prossima si vota per scegliere il nuovo segretario nazionale del Partito Democratico e crediamo che la persona migliore per rappresentare il nuovo PD sia Stefano Bonaccini.

Il nostro Presidente è persona seria e autorevole e conosce bene Castel Bolognese. Qui è venuto 5 volte negli ultimi 4 anni ed è anche grazie al suo lavoro e al suo impegno che siamo riusciti ad ottenere risultati importanti sul nuovo casello autostradale e sulla circonvallazione.

Sappiamo come lavora Stefano, sui territori, ascoltando i problemi ed adoperandosi per risolverli e crediamo che questa sua disponibilità a guidare il PD sia una bella notizia per tutta Italia.

C’è bisogno di energia popolare per il Partito Democratico e per l’Italia e a Castel Bolognese vogliamo fare la nostra parte!

A Castel Bolognese la sede individuata per votare è il locale di Via Garavini 12 nel locale “ex cartoleria Scarabocchio”. Il voto è aperto a tutti coloro che abbiano più di 16 anni e si potrà votare dalle 8.00 alle 20.00 di domenica 26 febbraio 2023.”

Luca Della Godenza per Il comitato Castel Bolognese per Bonaccini segretario PD.