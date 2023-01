Primarie del Partito Democratico: primo incontro provinciale per i sostenitori di Elly Schlein

Poco più di un mese alle primarie del Partito Democratico. Dopo la formazione dei diversi comitati locali, in vista del voto del 26 febbraio, sono iniziati gli incontri a livello provinciale per organizzare la campagna d’informazione a sostegno dei singoli candidati. Nella sede del Pd in viale della Lirica a Ravenna, i comitati a sostegno di Elly Schlein si sono così ritrovati per impostare una strategia comune