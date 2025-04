Una grande domenica di gara per il Team Gresini in Spagna. La squadra faentina torna al successo nella massima serie grazie ad Alex Marquez, in grandissima forma in questo inizio di campionato. Per il più giovane dei fratelli Marquez si tratta della prima vittoria in MotoGP in sei stagioni. Dopo tanti podi, il pilota spagnolo sale sul grandino più alto davanti a Quartararo e a Bagnaia. A regalare il tredicesimo successo in carriera ad Alex Marquez ha contribuito anche il fratello Marc, scivolato al terzo giro della corsa. Il campione della Ducati spiana così la strada alla prima guida del Gresini Racing anche in campionato. Nella classifica piloti, Alex Marquez sale al primo posto. con 140 punti, uno in più rispetto a Marc Marquez. Bagnaia insegue a 120.

Fra i costruttori, invece, Gresini Racing è stabile al secondo posto dietro al team ufficiale Ducati.

Non partecipa alla festa spagnola Fermin Aldeguer, anche lui scivolato a terra.

““Se mi avessero chiesto di scegliere dove vincere la mia prima gara in MotoGP, la risposta sarebbe stata “Jerez”. ” Ha confessato Alex Marquez una volta sceso dal podio: “Ci siamo riusciti ed eravamo consapevoli di poterci riuscire già dal venerdì. Avevo la fiducia del team e quando ho visto Marc scivolare ho pensato che fosse la mia miglior chance di questa stagione. È stato fantastico e adesso proviamo a saltare il test di domani ”.

Sabato la sprint race si era conclusa con il successo di Marc Marquez, davanti ad Alex Marquez e a Francesco Bagnaia