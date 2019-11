Ladri in azione in Bassa Romagna dove nella notte fra domenica e lunedì, a distanza di poche ore, sono state colpite due attività commerciali, una tabaccheria a Fusignano e un bar a Sant’Agata sul Santerno. I ladri hanno operato a bordo di un furgone rubato a Lugo. Il primo colpo è avvenuto a Sant’Agata sul Santerno, a danno del Bar Arcobaleno di via San Vitale, poco prima dell’una. I ladri, a volto coperto, hanno provato ad entrare all’interno dell’attività cercando di sfondare la porta a colpi di piccone, ma dopo alcuni minuti hanno dovuto desistere, consapevoli che l’allarme aveva ormai avvisato i carabinieri della locale compagnia. Un’ora più tardi, a Fusignano, verosimilmente la stessa banda si è presentata alla Tabaccheria del Viale, in via Garibaldi. Qui i ladri hanno distrutto a colpi di piccone un distributore di sigarette per rubare incasso e merce. Bottino all’incirca di mille euro.

Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri

(foto pubblicata sul profilo Facebook dalla Tabaccheria del Viale)