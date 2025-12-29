Domenica scorsa, 28 dicembre, TCR ha accolto nelle proprie banchine la nave “Ever Chart” della compagnia di navigazione taiwanese Evergreen Marine Corporation, un servizio che vede in partnership due dei più importanti global carrier, ONE ed Evergreen. Un avvio di collaborazione ed un accordo (Evergreen operava già a Ravenna ma in altro terminal) molto importante per TCR ed il gruppo Sapir: “esso rappresenta un ulteriore e significativo potenziamento dei collegamenti intramed (Grecia, Cipro, Libano, Egitto) che consolida il ruolo di TCR nella rete logistica del Mediterraneo orientale” afferma il presidente della società Giannantonio Mingozzi. “Il ritorno di Evergreen, dopo diversi anni, nelle nostre banchine conferma come oggi siamo in grado di offrire ai nostri clienti un ampio ventaglio di servizi e di opportunità che danno la possibilità alle compagnie di navigazione di potenziare i propri traffici e valorizzare ulteriormente la competitività del porto di Ravenna” aggiunge Mingozzi, “senza dimenticare quanto il traffico portuale sia importante per una comunità di lavoratori e di imprese, sia per la ricaduta economica ed occupazionale del traffico sia per tutta la filiera della logistica e dei trasporti” aggiunge Sabadini presidente di Sapir. Ad accogliere il nuovo arrivo il presidente Mingozzi che ha consegnato al comandante della Ever Chart, capitano Valenzona Ariel Asoy, il crest di Tcr, unitamente al presidente del gruppo Sapir Riccardo Sabadini ed al responsabile del reparto pianificazione Alessandro Braschi.