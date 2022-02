Prima mostra alla scuola di disegno Minardi dopo la ripartenza dei corsi | VIDEO

Prima mostra alla scuola di disegno Tommaso Minardi dopo la riapertura post-lockdown. Nelle nuove aule ricavate all’interno della scuola di musica Sarti, ai Salesiani, oggi si alternano i corsi per bambini, giovani e adulti, e, con la ripartenza certa delle attività, sono tornati in molti a iscriversi nei vari corsi. Per gli studenti è quindi arrivato il tempo di mettere in mostra quanto appreso in questi mesi. Nel frattempo la sede della scuola di via Ughi continua ad essere chiusa a causa di diversi lavori in corso