Domenica si è aperta ufficialmente la stagione estiva con l’avvio della corsia preferenziale su viale delle Nazioni a Marina di Ravenna. La misura, che era già stata attivata in via sperimentale la scorsa estate, dal prossimo sabato vedrà anche l’attivazione della nuova telecamera di controllo in modalità sanzionatoria. Chi passerà negli orari in cui la corsia è chiusa al traffico si troverà una multa di 83 euro. Il comandante della Polizia locale Andrea Giacomini fa il punto.