“Sul tema mensa alle elementari, la dirigente scolastica sbaglia e non dà risposte a genitori ed alunni, c’è bisogno di fare qualcosa” con queste parole esordiscono i consigliere del gruppo Prima Castello Cavina, Bacchilega e Mirotto.

Che spiegano: “Per via dell’emergenza sanitaria, la dirigente scolastica ha deciso di interrompere il servizio mensa, servizio indispensabile per tantissime famiglie castellane. Ora i bambini dovranno uscire alle 12.30, pranzare a casa e tornare a scuola per le 14, procedimento difficile per tante famiglie di lavoratori.”

“Interpellati da alcuni genitori ci siamo mossi con l’amministrazione comunale per trovare una soluzione. Sempre con una grande collaborazione, l’amministrazione ha proposto di far sì che le merende degli alunni venissero consumate nei gazebo allestiti all’esterno, mentre di ruotare il servizio mensa su 3 turni, mantenendo i bambini alla distanza di 2 metri l’un dall’altro. Proposta valida, che avrebbe mantenuto un servizio indispensabile.”

“Ma non è tutto oro quel che luccica” chiosano i consigliere di Prima Castello “perché nonostante le proposte nostre e dell’amministrazione, la dirigente scolastica non ha dato risposte, per cui da lunedì il servizio mensa non sarà attivo, e tanti genitori/lavoratori castellani dovranno organizzarsi per recuperare e riportare i figli a scuola, in orari non comodi per i lavoratori.”

Concludono i consigliere comunali dell’opposizione castellana:” Noi come sempre ci siamo resi disponibili per trovare una soluzione, e ringraziamo l’amministrazione per averci provato, ma ora chiediamo a chi di dovere, e quindi al Provveditore agli studi, di attivarsi per ripristinare il servizio mensa e rivedere le scelte della dirigente scolastica che al momento ci ritroviamo a Castel Bolognese “.