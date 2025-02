Giovedì 30 gennaio presso la sala Consiglio del Comune di Cesena alla presenza dei vertici di AMR l’Agenzia per la Mobilità romagnola, amministratore unico arch. Guido Guerrieri e direttore generale ing. Marco Mazzotti, si è svolta la prima Assemblea del Comitato Consultivo degli Utenti (CCU) del Trasporto Pubblico Locale (TPL) della Romagna. È stato eletto, all’unanimità, il presidente del CCU nella persona di Alessandro Romano rappresentante dell’associazione Federconsumatori.

Il CCU – nominato dall’Amministratore Unico di AMR – sulla base delle operazioni di designazione svolte nel mese di dicembre 2024, si compone di:

associazioni di consumatori Federconsumatori Alessandro Romano, Lega Consumatori Giuseppe Cianci, Adiconsum Fulvio Biondi, ACU Pop Corina, Adoc Edera Fusconi e Giorgio Casadei, Udicon Amedeo Porta;

onlus Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Marco Lijoi e Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Marilena Barzanti;

abbonati annuali al Trasporto pubblico locale: Paola Gelli, Maria Teresa Vaccari e Fabio Avanzolini.

Il CCU è istituito ai sensi dell’art. 17, comma 1 bis, della L.R. n° 30/98 ed è un istituto di partecipazione democratica con funzioni consultive. Esso è costituito con l’obiettivo di favorire la consapevolezza dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti. La partecipazione avviene a titolo gratuito e non sono previsti gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri benefit. I componenti sono chiamati a rappresentare esclusivamente gli interessi dei consumatori e degli utenti del TPL, assumendone la tutela con riferimento all’intero ambito territoriale di competenza di AMR. Essi, operando con l’obiettivo di dare la massima rappresentanza ai soggetti che tutelano, prendono in particolare considerazione le categorie di consumatori e utenti maggiormente vulnerabili.

A.U. di AMR arch. Guido Guerrieri: “Il CCU è uno strumento a supporto degli utenti e fruitori del Servizio TPL, un organismo di rappresentanza riconosciuto ed è sede ideale per portare avanti le proprie istanze, sia in merito all’analisi e alle problematiche del servizio, ma anche e soprattutto per avanzare suggerimenti e proposte migliorative; opererà con ampia autonomia funzionale nei confronti di AMR e di ogni altro soggetto pubblico o privato, dotandosi eventualmente di un proprio Regolamento interno. AMR assicurerà la sua funzionalità con un supporto sia logistico che amministrativo. Espleterà i suoi obiettivi tramite incontri periodici.

È bene ricordare come anche la recente Delibera di ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti) sulle Condizioni Minime di Qualità dei Servizi, preveda espressamente la partecipazione delle Associazioni degli Utenti nella Valutazione della Qualità erogata del Servizio (misura 4.5), il CCU esce da un ruolo di supporto per divenire strumento essenziale di raccolta del parere delle Associazioni dei Consumatori e Utenti stessi.

Permettetemi quindi di esprimere ancora un ringraziamento a tutti i componenti che sicuramente animati da un lodevole senso civico hanno deciso di aderire al Comitato e presteranno il loro tempo e il loro impegno per cercare di migliorare il Servizio del TPL”.

Il Presidente del CCU Alessandro Romano: “Ringrazio sentitamente tutti i membri per avermi indicato come Presidente di questo prezioso organo, che rappresenta per me un prosieguo di passione e attenzione verso una mobilità sostenibile, accessibile e di qualità. Negli anni, ho avuto modo di impegnarmi nel proporre soluzioni costruttive e integrate a favore del nostro territorio, come la connessione tra Metromare e la linea 125 verso Misano e Cattolica a Riccione FS. Ringrazio, inoltre, Federconsumatori Rimini ed Emilia-Romagna per la fiducia e il sostegno nel volere la mia presenza in tale luogo. Ora, l’impegno è di essere subito operativi per lavorare sulla costa, come in città, arrivando alla montagna a un servizio sempre più efficiente e accessibile da parte di tutti gli utenti.”