Dal 15 al 20 settembre torna la Make Sense Campaign, la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori del distretto testa-collo promossa in Italia dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC). Anche l’Ausl della Romagna aderisce all’iniziativa, con giornate di visite gratuite (ad accesso su prenotazione) nelle Unità Operative di Otorinolaringoiatria degli ospedali di Ravenna e Cesena.

Cesena – Visite gratuite all’Ospedale Bufalini (Ambulatorio 211, Scala A 2° piano) dalle ore 9 alle ore 13 di martedì 16 settembre. Per accedere occorre prenotarsi telefonando al numero 0547 394488 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16 e il sabato dalle ore 10 alle 12; oppure recandosi di persona allo Sportello CIP (Centro Interno di Prenotazione) dell’ospedale, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18:30 e il sabato dalle ore 7 alle 12.

Ravenna – Visite gratuite all’ospedale Santa Maria delle Croci (ambulatori ORL secondo piano, scala gialla) nelle giornate di martedì 16 e giovedì 18 settembre dalle ore 14.30 alle 17. Per prenotare occorre chiamare il numero 0544-285727 dalle ore 10 alle ore 12 da lunedì a venerdì oppure scrivere una mail a antonellamaria.scibetta@auslromagna.it

Le prenotazioni saranno possibili fino ad esaurimento dei posti disponibili.

In Italia, nel 2022, sono stati stimati circa 9.750 nuovi casi di tumori cervico-cefalici, con una prevalenza maggiore negli uomini (7.050 casi) rispetto alle donne (2.700 casi) e rappresenta il settimo tumore più diffuso in Europa (fonte: AIOCC). I sintomi dei tumori testa-collo sono difficili da riconoscere perché comuni ad altre patologie e spesso associati a malattie stagionali. La diagnosi precoce può salvare la vita. Nei pazienti in cui il tumore viene individuato nelle fasi iniziali, il tasso di sopravvivenza supera infatti l’80-90%. Gli esperti sono d’accordo nel dire che, se presente anche solo uno di questi sintomi per tre settimane o più, è necessario rivolgersi al proprio medico: dolore alla lingua, ulcere che non guariscono e/o macchie rosse o bianche in bocca; dolore alla gola e raucedine persistente; dolore e/o difficoltà a deglutire; gonfiore del collo; naso chiuso da un lato e/o perdita di sangue dal naso.

La campagna “1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita” si inserisce nella più ampia cornice della Make Sense Campaign europea, promossa dalla European Head & Neck Society (EHNS), il cui motto è “Parità di accesso, parità di cure: unire l’Europa contro il cancro del testa-collo”.