È arrivato il momento di rimettere al centro chi, ogni giorno, si prende cura degli altri. Con questo spirito nasce Prevenzione e Benessere 2.0, un corso innovativo, pratico e su misura per gli infermieri, promosso dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Ravenna.

Non un semplice aggiornamento, ma un vero percorso di consapevolezza, crescita e azione quotidiana: cinque moduli formativi per migliorare le proprie competenze in alimentazione, movimento ed equilibrio emotivo, rafforzando al contempo il proprio benessere personale e professionale.

Chi si prende cura merita di stare bene.

Il corso è stato ideato per offrire strumenti concreti, subito spendibili nella pratica clinica quotidiana, grazie all’esperienza di tre professionisti d’eccellenza:

Gianluca Bussacchini , biologo nutrizionista

, biologo nutrizionista Daniele Savorelli , preparatore atletico

, preparatore atletico ssa Marta Benvenuti, psicologa e psicoterapeuta

Guidati da loro, i partecipanti scopriranno come la prevenzione non sia teoria, ma una scelta di equilibrio da vivere ogni giorno, dentro e fuori il contesto lavorativo.

Il calendario degli incontri

12 maggio – 1° e 2° modulo (8:30–13:00 / 14:00–19:00)

Sede: Albergo Cappello – Via IV Novembre, Ravenna

Brunch offerto da OPI

8 ottobre – 3° modulo (14:30–19:30)

– 3° modulo (14:30–19:30) 22 ottobre – 4° modulo (14:30–19:30)

– 4° modulo (14:30–19:30) 29 ottobre– 5° modulo (14:30–19:30)

Luogo in via di definizione

Come iscriversi

La partecipazione è gratuita per tutti gli iscritti all’Albo OPI di Ravenna. Per i colleghi provenienti da altre province, è prevista una quota di €30, comprensiva di lunch, materiale didattico, attestato di partecipazione e certificato ECM.

Iscrizione obbligatoria tramite questo link:

https://forms.gle/yBxjbt6nLjLktNMY6

Per gli iscritti ad altri OPI, è necessario contattare preventivamente la Segreteria per verificare la disponibilità di posti prima di effettuare il pagamento.

Evento accreditato ECM

Il riconoscimento dei crediti è subordinato alla partecipazione all’intero percorso formativo (tutti e 5 i moduli).

Info e contatti

Segreteria Organizzativa – OPI Ravenna

Piazza Bernini, 2 – Tel. 0544 402543 – info@opira.it