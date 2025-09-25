Un appuntamento importante per la salute della comunità: sabato 27 settembre, dalle ore 9 alle 13, presso la Casa della Comunità di Lido Adriano (via Zancanaro Tono, 155), sarà possibile partecipare a una mattinata dedicata alla prevenzione dell’ictus cerebrale, grazie alla campagna promossa da A.L.I.Ce. Ravenna Odv (Associazione Lotta all’Ictus Cerebrale), con il supporto della Consociazione Nazionale delle Associazioni Infermieri, in collaborazione con il Distretto socio-sanitario di Ravenna, il Dipartimento di Sanità Pubblica e l’Unità Operativa di Neurologia del Dipartimento Neuroscienze.

Lo screening, gratuito e rivolto alla popolazione, comprende misurazione della pressione arteriosa e rilevazione di eventuali aritmie, controllo di glicemia e colesterolo, colloquio con il neurologo per approfondimenti ed eventuale eco-doppler delle carotidi, riservato a chi presenta fattori di rischio significativi, counseling personalizzato sui corretti stili di vita.

Al termine verrà consegnata ai partecipanti una scheda del rischio individuale, utile per una maggiore consapevolezza e prevenzione.

Per accedere allo screening è necessaria la prenotazione, telefonando al numero 331 1304368, dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’Open Day – Porte aperte alla Comunità, una giornata dedicata alla prevenzione e alla salute, organizzata presso la Casa della Comunità di Lido Adriano e nell’area parcheggio fronte Centro Commerciale Augusto, con un ricco programma di attività e consulenze mediche rivolte a cittadini di tutte le età.