L’ICTUS rappresenta globalmente la seconda causa di morte e la terza di disabilità. Nei paesi europei l’incidenza di ICTUS varia tra 95 e 290 nuovi casa per 100.000 abitanti all’anno ed ogni anno vi sono 650.000 decessi causato da ICTUS. Nei paesi sviluppati l’incidenza si è ridotta del 42% nelle ultime 4 decadi grazie al migliore controllo dei fattori di rischio. L’ICTUS ischemico rappresenta la maggior parte di tutti gli ICTUS, 65-90%, seguito dalle emorragie intraparenchimali, 10-25%, e dalle emorragie sub aracnoidei, 0,5-5%.

In Italia, l’incidenza grezza oscilla tra 144 e 293/100.000/anno. Nell’età giovanile (età < a 45 anni) è pari a circa 7-10 /100.000/anno.

Una delle cause principali dell’ ictus ischemico cerebrele rimane la fibrillazione atriale. La Fibrillazione Atriale è l’aritmia più diffusa nella popolazione generale e la sua prevalenza tende a crescere con l’aumentare dell’età. La Fibrillazione Atriale è la forma più comune di aritmia ed è un problema legato alla frequenza del ritmo cardiaco. Durante un’aritmia il cuore può battere troppo velocemente, troppo lentamente o in maniera irregolare. La Fibrillazione Atriale avviene se i segnali elettrici rapidi e caotici provocano la Fibrillazione delle due camere superiori del cuore, gli atri.

Nella Fibrillazione Atriale, il cuore non si contrae con la forza con la quale dovrebbe. Questo può provocare un ristagno di sangue nel cuore con conseguente formazione di coaguli. Quando questi coaguli di sangue si spostano possono avanzare fino al cervello, dove rischiano di rimanere intrappolati in un’arteria cerebrale ristretta, bloccando così la circolazione e provocando un ICTUS.

Per poter prevenire la fibrillazione atriale ed il conseguente rischio ictale il Lions Club di Bagnacavallo in collaborazione col Lions Club Faenza Valli Faentine organizzano un incontro di prevenzione contro l` ictus cardioembolico cerebrale. Il team, guidato dal dottor Athanassios Antonopoulos, già dirigente medico cardiologo dell’ospedale di Faenza, effettua screening gratuiti principalmente rivolto ai pazienti sopra i 60 anni che vorrebbero un check-up gratuito di prevenzione.

L` incontro è stato programmato in data 11/04/2025 c/o l’ Agriturismo Palazzo Bandini in via Boncellino 170 Bagnacavallo. Per info e/o appuntamenti fare riferimento alla segreteria Lions Bagnacavallo.