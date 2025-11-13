Offrire strumenti utili per riconoscere i tentativi di raggiro e difendersi da situazioni di rischio. Questo è uno degli obiettivi dell’incontro in programma mercoledì 19 novembre alle ore 18, al Centro Pastorale Borgo Bennoli di Solarolo, aperto alla cittadinanza e dedicato alla prevenzione delle truffe ai danni delle persone anziane. L’iniziativa è promossa dal Comune di Solarolo in collaborazione con la Parrocchia di Solarolo, i Carabinieri e la Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina.

Durante l’incontro interverranno la sindaca di Solarolo Maria Diletta Beltrani, il comandante della stazione dei Carabinieri di Solarolo, luogotenente Bruno Vivaldo e Sabrina Fabbri, funzionaria della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina, che forniranno consigli pratici e indicazioni su come comportarsi in caso di tentativi di truffa.

L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare la comunità, in particolare le persone anziane e i loro familiari, su un tema di grande attualità e rilevanza sociale.