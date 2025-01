Da martedì 7 gennaio, alle 10, saranno disponibili i biglietti per i singoli spettacoli della Stagione Danza 2025 del Teatro Alighieri di Ravenna. L’1 e il 2 febbraio, il percorso parte dalla proposta della DaCru Dance Company, il progetto nato dal sodalizio fra Marisa Ragazzo e Omid Ighani e votato a esplorare le possibilità di incontro fra danza urbana e teatro – uno urban theatre all’insegna della contaminazione. Quest’anno i DaCru tornano all’Alighieri con People, analisi di un’umanità sempre più esposta a contatti fittizi, fatti di gradimento, status, condivisione sui social…e solitudine.

Il 22 e 23 febbraio, la Compagnia Zappalà Danza propone invece la Trilogia dell’estasi, ovvero il progetto con cui il coreografo Roberto Zappalà rende omaggio a tre composizioni per lui “sacre”, capaci di segnare il percorso coreografico e musicale del secolo scorso: L’après-midi d’un faune di Debussy, il Boléro di Ravel e Le Sacre du printemps di Stravinskij vengono trasfigurati in danza in un unico set scenico.

Per la prima volta, il cartellone si arricchisce di due fuori abbonamento alle Artificerie Almagià il 13 marzo e il 15 aprile, grazie a Impromptus: arie, danze e improvvisazioni, un progetto di improvvisazioni in musica e danza in anteprima a Ravenna e concepito in collaborazione con il Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto. Il primo appuntamento, giovedì 13 marzo, vede Daniele Di Bonaventura al bandoneon e Alfredo Laviano alle percussioni; a danzare sono Saul Daniele Ardillo e Gador Lago Benito. Martedì 15 aprile, saranno invece i violoncelli dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini a dialogare con i danzatori Leonardo Farina e Arianna Ganassi.

Info e prevendite: Biglietteria Teatro Alighieri – tel. 0544 249244 – www.teatroalighieri.org

Abbonamenti Danza (2 spettacoli): da 18 a 50 Euro, Carta Giovani Nazionale 18-35 anni e UNIPASS: 30 Euro

Biglietti Danza da 10 a 30 Euro | Fuori abbonamento Almagià: ingresso 10 Euro

Under 18: 5 Euro | Carta Giovani Nazionale 18-35 anni (platea e palchi): 15 Euro