Due ravennati poco più che ventenni sono stati indagati per violenza sessuale di gruppo nell’ambito dell’inchiesta sulla studentessa americana di 19 anni che sarebbe stata violentata la notte del 25 agosto scorso, una domenica, a Ravenna.

La decisione della Procura è arrivata alla luce delle consulenze tecniche avviate – come riportato dal Resto del Carlino – per capire se sulla ragazza fosse stata usata la cosiddetta ‘droga dello stupro’.

I due sospettati sono difesi dagli avvocati Giovanni Scudellari e Maria Teresa Rizzo.

La vicenda era maturata nel corso di una festa in uno stabilimento balneare a Punta Marina Terme; il contestato abuso era stato collocato in città a Ravenna. La ragazza si era prima confidata con la padrona di casa e poi aveva chiamato i suoi genitori in America. Su loro consiglio, il lunedì notte era andata in ospedale a farsi visitare. E poi era ripartita subito per gli Stati Uniti.

La giovane è tutelata dall’avvocato Angelo Stirone. Le indagini dei carabinieri dell’Investigativo sono coordinate dal Pm Lucrezia Ciriello.

