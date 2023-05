Da lunedi 29 maggio sarà possibile sottoscrivere in tutte le Filiali della Cassa di Ravenna Spa e della Banca di Imola Spa, un innovativo, nuovo prestito obbligazionario Senior, della durata di tre anni ad un tasso d’interesse dell’1% che consentirà di devolvere ben il 7% dell’intero ammontare in favore di coloro che risiedono nei territori alluvionati per sopperire ai fabbisogni abitativi dovuti all’emergenza.

Gli aiuti, a favore delle popolazioni residenti nelle zone alluvionate, si concretizzeranno nel pagamento di una o più mensilità del nuovo canone di affitto, per la popolazione che avrà necessità di un nuovo alloggio, o nel pagamento di una o più rate dei mutui eventualmente in essere anche con altre banche.

Le obbligazioni, della durata di 36 mesi, hanno una cedola semestrale, un taglio minimo di Euro 1.000,00, riconoscono al sottoscrittore un interesse annuo del 1% e sono sottoscrivibili presso tutte le Filiali della Cassa di Ravenna e della Banca di Imola.

Anche attraverso questa tempestiva iniziativa il Gruppo Cassa di Ravenna intende dare un forte segnale di sostegno alle famiglie dei territori colpite dall’alluvione, supportandole concretamente e con la massima disponibilità ed operatività.