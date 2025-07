Nuova importante e prestigiosa visita ai Musei Byron e del Risorgimento, proprio negli stessi giorni in cui i Musei erano protagonisti a Londra assieme agli Antichi Musei di Ravenna di un grande evento mondiale all’Istituto Italiano di Cultura, con la presenza di diverse centinaia di cittadini e cittadine ma anche di esperti del mondo culturale anglosassone e non. Il professor Giorgio Cantelli Forti, professore emerito dell’Università di Bologna e Presidente dell’Accademia Nazionale di Agrircoltura ha visitato, accompagnato dalla Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti e dalla Direttrice dei Musei Alberta Fabbri, i Musei dedicati al grande poeta inglese, al Risorgimento italiano, ed all’Eroe dei Due Mondi Giuseppe Garibaldi. Il professor Cantelli Forti si è complimentato con la Presidente Falconi Mazzotti sia per l’importante presenza di documenti storici, di cimeli e di approfondimenti, sia per la modalità narrativa scelta per i Musei, che consentono una fruizione di alto profilo per gli esperti, ma anche una dimensione divulgativa di base molto ben articolata. Proprio il doppio binario narrativo, quello dei documenti e quello delle modernissime realtà digitali, ha impressionato l’illustre docente emerito dell’Alma Mater, che si è ripromesso di tornare a breve in visita con colleghi docenti universitari e dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.