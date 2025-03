Una nutrita partecipazione di visitatori, critici e curatori ha salutato Marco Pellizzola presso lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery durante l’inaugurazione della sua personale “VIAGGIO CELESTE” a cura di Gian Ruggero Manzoni. La mostra rimarrà allestita fino a sabato 29 marzo e sarà aperta al pubblico dal martedì al sabato feriali dalle 17 alle 19 con ingresso libero.

La presentazione del catalogo avverrà in occasione del finissage, programmato per sabato 29 marzo alle ore 18:00 presso Pallavicini 22, quando saranno nuovamente presenti l’artista e il curatore.

Nato a Cento (FE) nel 1953, Marco Pellizzola ha compiuto gli studi artistici a Bologna. Dal 1974 al 1982 ha lavorato nell’atelier bolognese del pittore e cartellonista pubblicitario Sepo (Severo Pozzati), con il quale ha approfondito la propria formazione culturale e tecnica. All’inizio degli anni Ottanta ha iniziato un’intensa attività artistica, che lo ha portato ad esporre in numerose mostre personali e collettive in Italia e in Europa.

E’ stato titolare della Cattedra di Decorazione presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, a Milano. Il suo lavoro si è caratterizzato per un’intensa attività di ricerca, dapprima in ambito prevalentemente segnico e pittorico, poi sviluppando una particolare attenzione per il disegno inteso sia come elemento installativo che come forma espressiva autonoma. L’interesse per l’esperienza visiva lo ha spinto a cercare sempre nuovi soggetti, sia attraverso frequenti viaggi, sia nell’esplorare la dimensione del quotidiano con lo sguardo attento del viaggiatore. Collabora da sempre con poeti e scrittori e cura mostre e iniziative artistiche e culturali anche assieme alla moglie, la critica d’arte e docente anch’ella, Valeria Tassinari.

L’evento

Promossa e organizzata da CARP Associazione di Promozione Sociale, Spazio Espositivo PALLAVICINI 22 Art Gallery, Archivio Collezione Ghigi-Pagnani in collaborazione con La Casa Rossa, piccolo museo privato Sergio Cicognani, Felsina Factory, Odeon Gallery e Wundergrafik, la mostra si avvale del patrocinio di Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura, Accademia di Belle Arti di Ravenna, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale e del sostegno di SAGEM srl