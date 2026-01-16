Si è svolto oggi alle ore 17.30 in piazza del Popolo a Ravenna, il presidio promosso dallo Slai Cobas sindacato di classe e dai proletari comunisti di Ravenna, aderenti alla Rete delle realtà solidali con la Palestina a livello locale e nazionale.

L’iniziativa ha espresso solidarietà ai prigionieri politici palestinesi attualmente sotto processo in Italia e ha rilanciato la richiesta della loro scarcerazione, richiamando l’attenzione sull’uso degli strumenti giudiziari nei confronti delle mobilitazioni di sostegno alla causa palestinese.