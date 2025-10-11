Presidio in via Cimatti per evitare l’abbattimento dell’ultimo pioppo: presentata una diffida

Abbattuti gli alberi di via Cimatti, a Faenza, nella mattinata di sabato sono iniziati i lavori di pulizia della strada e la rimozione dei ceppi a lato della carreggiata. È stato organizzato anche un presidio di Faenza eco-logica per evitare l’abbattimento dell’ultimo pioppo rimasto. Il gruppo ha inviato una diffida per evitare il taglio e sta valutando una denuncia per quanto accaduto. La perizia, affidata all’agronomo Giovanni Morelli, il cui operato è stato in questi mesi al centro di polemiche e contro-perizie di esito opposto a Lido di Savio, per gli abbattimenti avvenuti e ancora da venire in viale Romagna, ha considerato a rischio crollo solo una parte minore degli alberi, consigliando però l’abbattimento di tutto il viale. Sotto accusa la mancata condivisione dei documenti da parte del Comune di Faenza e la tardiva comunicazione.