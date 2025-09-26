Domenica, in Piazza del Popolo, si terrà un presidio a sostegno della Global Sumud Flottilla: 100 piazze per Gaza, iniziativa nata dopo l’attacco alle barche della flotta, cariche di aiuti umanitari per il popolo palestinese, sotto costante attacco da parte di Israele.

“Dopo l’imponente giornata di sciopero generale di lunedì 22 settembre, chiamata da USB, anche a fronte dei balbettii del governo italiano, continuiamo a mobilitarci per pretendere la difesa degli attivisti e delle attiviste a bordo, l’arrivo degli aiuti a Gaza e la fine del genocidio e dell’occupazione.

Ribadiamo che servono fatti concreti: il governo e tutte le istituzioni del nostro Paese devono imporre l’embargo militare totale contro Israele, la chiusura di tutte le relazioni diplomatiche, economiche e commerciali, e inoltre devono supportare la missione della Global Sumud Flottilla”.

In Piazza del Popolo, si alterneranno, dalle 10 alle 18, esponenti di Global Movement to Gaza, Global Sumud Flottilla, sindacato USB, Potere al Popolo e delle altre realtà che aderiranno al presidio