Presidio in Piazza del Popolo a Ravenna contro il governo cubano. L’appuntamento è per la giornata di venerdì, ideato da un gruppo di residenti originari di Cuba, in forma di solidarietà nei confronti delle proteste che da alcuni giorni stanno attraversando l’isola e hanno portato all’arresto di 5 mila persone. A causa della pandemia, dei dazi e dell’embargo statunitense, cibo, prodotti per l’igiene e i medicinali sono diventati più scarsi a Cuba e la popolazione da domenica è scesa in piazza.