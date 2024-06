Presidio in piazza contro il Premierato e l’Autonomia differenziata

Presidio in piazza della Libertà a Faenza contro la maggioranza del governo Meloni e i progetti di Autonomia differenziata e Premierato. Ad organizzare la protesta è il Comitato manfredo per la valorizzazione e la difesa della Costituzione. La manifestazione è stata una sorta di continuazione con l’iniziativa organizzata a Roma dalle opposizioni parlamentari, che si sono date appuntamento in piazza Santi Apostoli. Critiche anche ai metodi utilizzati da esponenti della maggioranza e di governo per confrontarsi con le forze di centrosinistra: la derisione o l’uso della violenza fisica, come nell’ultimo episodio alla Camera.