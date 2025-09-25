Durante il Consiglio comunale di mercoledì 24 settembre sono stati presentati alla cittadinanza i dati relativi all’attività della Polizia municipale sul territorio di Castel Bolognese. I dati fanno riferimento al primi nove mesi del 2025, durante i quali il presidio ha intensificato l’attività di controllo sul territorio comunale.

Dall’inizio dell’anno al 19 settembre sono stati elevati complessivamente 353 verbali del Codice della Strada, con 7 patenti ritirate e 26 veicoli risultati privi di assicurazione. Tra i casi più significativi spiccano due episodi di persone fermate per alla guida senza patente mai conseguita: situazioni che testimoniano la pericolosità di comportamenti del genere per l’incolumità collettiva e che richiedono la massima attenzione da parte delle forze dell’ordine. A questi si aggiungono 125 mezzi sanzionati perché non revisionati, 13 violazioni per l’uso del cellulare alla guida e un caso di guida in stato di ebbrezza, che ha comportato una notizia di reato. Nel complesso, la presenza della Polizia Locale ha garantito una forte attenzione alla viabilità in occasione delle scuole, delle manifestazioni pubbliche e delle processioni religiose, oltre a una vigilanza costante dei mercati e delle fiere.

Un capitolo importante riguarda il sistema di videosorveglianza. Tutte le 74 telecamere contestuali presenti sul territorio comunale risultano oggi funzionanti, garantendo così un presidio visivo continuo nei punti più sensibili della città: centro storico, aree verdi, parchi e impianti sportivi. Per quanto riguarda i varchi elettronici di lettura targhe, sono complessivamente 15 quelli in funzione: la quasi totalità è operativa, mentre quattro dispositivi sono in corso di sostituzione. Anche in questo caso si assicura un monitoraggio costante degli accessi e si contribuisce a incrementare la sicurezza urbana e stradale.

Accanto all’attività sanzionatoria e di presidio, la Polizia locale ha svolto anche un importante ruolo di prossimità. Nel corso del 2025 sono state dedicate 40 ore all’educazione stradale, con incontri e lezioni rivolti in particolare agli alunni delle scuole di Castel Bolognese: un impegno che conferma la volontà di investire sulla formazione dei più giovani, promuovendo la cultura della sicurezza e della responsabilità alla guida fin dall’età scolare. Sul fronte dei servizi ai cittadini, il presidio ha garantito 300 ore complessive di ricevimento al pubblico, assicurando risposte puntuali in materia di pratiche amministrative, rilascio di contrassegni e supporto diretto alle famiglie. A ciò si aggiungono 84 servizi di vigilanza di quartiere, effettuati a presidio delle aree più sensibili del paese, con l’obiettivo di rafforzare il controllo di prossimità, scoraggiare comportamenti irregolari e mantenere un contatto diretto e costante con la comunità.

“Ringraziamo il corpo della Polizia Locale e la sua comandante Sabrina Fabbri per il lavoro quotidiano che svolge con professionalità, presenza e senso di responsabilità. I dati presentati testimoniano l’impegno costante nel garantire controlli puntuali e vicinanza ai cittadini, sia attraverso la prevenzione che con la presenza sul territorio. La sicurezza rimane una priorità assoluta per la nostra Amministrazione con la consapevolezza che si debba fare ancora di più: stiamo investendo su strumenti come la videosorveglianza e i varchi elettronici, ma anche su progetti di educazione e prossimità, perché crediamo che solo unendo tecnologia, regole e comunità si possa costruire una città più sicura e vivibile per tutti.” Cosi Luca Della Godenza, sindaco di Castel Bolognese e Iris Gavagni Trombetta, vice sindaca con delega alla Polizia Locale.