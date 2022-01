In questi giorni è in corso una dura vertenza a Marradi, l’azienda Italcanditi ha infatti deciso di cessare l’attività di “Ortofrutta del Mugello” e trasferire nel Bergamasco la produzione di marron glacè. Questa decisione avrà ripercussioni negative per i 9 dipendenti a tempo indeterminato (a cui sarà offerta la possibilità di un trasferimento) e per la settantina di lavoratori stagionali (rappresentati al 90% da donne). Di fronte a questa emergenza occupazionale, che vede coinvolti anche alcuni lavoratori provenienti dal territorio di Brisighella, una delegazione della Flai Cgil di Ravenna si è recata, domenica 2 gennaio, a Marradi per sostenere le rivendicazioni della Flai Cgil di Firenze e dei lavoratori. “Non possiamo rimanere in silenzio di fronte a quanto sta avvenendo a Marradi – commenta Laura Mazzesi, segretaria generale della Flai Cgil di Ravenna -. Ci siamo uniti al presidio dei lavoratori che si è svolto a Marradi, per protestare contro una decisione dell’azienda che rischia di portare pesanti ripercussioni dal punto di vista sociale”.