Un aumento di 120 euro lordi in tre anni: è questa la proposta ritenuta inaccettabile dai farmacisti privati e dai sindacati che si sono riuniti davanti alla sede di Federfarma di Ravenna in via Faentina. Circa 200 i manifestanti per chiedere di riaprire il tavolo e dare un “riconoscimento alla categoria”, che ha visto aumentare sensibilmente le sua mansioni negli ultimi anni