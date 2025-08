Presidio davanti alla Curti: “Fermare la parte di produzione destinata ad armamenti”

Faenza per Gaza ha organizzato per il pomeriggio di mercoledì 6 agosto un presidio davanti alla Curti di Castel Bolognese per chiedere all’azienda di fermare quella parte della propria produzione destinata al settore militare. Un appello rivolto anche ai dipendenti di Curti, affinché facciano pressioni sulla dirigenza per focalizzare il business dell’impresa unicamente sul settore civile.

Curti rientra fra i fornitori di Leonardo. Leonardo è un importante produttore nel settore militare per l’Unione Europea e per Israele.

Hanno aderito al presidio:

Campagna Stop Rearm Europe

Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università

Coordinamento BDS Bologna

Coordinamento BDS Ravenna

Coordinamento no Nato

Faenza eco-logica

Spazi Mirabal

Extinction rebellion Romagna

Centro di documentazione don Tonino Bello (Faenza)

Resistenza popolare

Giornale IL CASTELLO di Castel Bolognese

Centro Pace Forlì

Osa

USB Emilia-Romagna

Fronte Comune (Faenza)

Carc Ravenna

Ravenna in Comune

Potere al Popolo Ravenna

Partigiani per la pace Cesena