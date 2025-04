Presidio costante agli Speyer e più agenti per le strade: le proposte di La Pigna per la sicurezza

Un presidio permanente dell’esercito agli Speyer, vigili di quartiere, più attività nelle zone problematiche della città. Sono alcune proposte che saranno al centro della campagna elettorale della lista civica La Pigna nelle prossime settimane. La forza politica, che candidata a sindaco la capogruppo uscente in consiglio comunale, Veronica Verlicchi, avrà fra i candidati in lista anche Bartolomeo Schioppa, per anni comandante della Polizia Locale di Ravenna, da tempo consulente della formazione politica proprio in materia di sicurezza urbana.