Presidio alla Ghilana per protestare contro il progetto di urbanizzazione

Presidio di Extinction Rebellion alla Ghilana per protestare contro il progetto di urbanizzazione, la costruzione di villette attorno alla quale da tempo si sta dibattendo in città. A fianco dell’associazione, hanno aderito al presidio anche Legambiente, Mani Tese, Fridays for Future, Italian Nostra e Fiab. Giochi per bambini, musica, la storia della Ghilana e una petizione che online ha superato le 450 firme per chiedere di fermare le edificazioni. Nel frattempo, nella giornata di venerdì, il Movimento 5 Stelle ha dichiarato che non seguirà la maggioranza e in consiglio comunale non voterà a favore del progetto presentato da Co.Abi e La Tua Casa. Presenti al presidio anche l’ex candidato sindaco Paolo Viglianti e Faenza Coraggiosa, con la consigliera Luigia Carcioffi