Presidi studenteschi per la Palestina a Faenza e Ravenna

Anche gli studenti di Faenza hanno partecipato alla mobilitazione nazionale studentesca indetta da Osa e Cambiare Rotta, nella giornata del 4 settembre, a supporto della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, per spingere gli organi scolastici a prendere una posizione di chiaro sostegno alla missione umanitaria diretta in Palestina e contro il genocidio perpetrato da Israele.

A Faenza gli studenti si sono radunati in Piazza della Libertà. A Ravenna, invece, si è tenuta una manifestazione di fronte agli uffici scolastici di via di Roma.