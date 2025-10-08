Presidi a Ravenna e a Faenza per la Palestina dopo l’abbordaggio della seconda Flotilla

Dopo l’abbordaggio in acque internazionali, da parte sempre di Israele, della seconda Flotilla diretta a Gaza, con a bordo medici, infermieri e medicinali, Freedom Flotilla ha lanciato un nuovo appello nazionale a scendere in piazza. La manifestazione in realtà era stata promossa ancor prima dell’azione delle truppe israeliane, per chiedere che la seconda missione fosse lasciata passare, contrariamente alla prima.

Tuttavia anche le navi della missione congiunta di Freedom Flotilla e Thousand Madleens to Gaza sono state bloccate da Israele. Così, l’appello a scendere in piazza ha assunto un nuovo significato.

All’appello a manifestare hanno risposto Ravenna, con un presidio in Piazza del Popolo, e Faenza, dove ogni mercoledì si tiene il presidio in Piazza della Libertà organizzato da Fronte Comune, i “Mercoledì per la Palestina”