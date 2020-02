“Tutti coloro che navigano da tempo possono constatare che l’età media degli equipaggi sulle barche da diporto si è molto elevata: sia in regata che in crociera.

Probabilmente questo invecchiamento è dovuto anche ai costi sempre crescenti ma soprattutto impedisce l’accesso delle nuove generazioni al mondo della navigazione d’altura.

Quando cominciavo io a navigare in altura, negli anni ’60, non c’erano scuole consolidate alle quali rivolgersi, non era necessaria la patente ed occorreva informarsi presso i pochi praticanti su cosa fare.

Avevo la fortuna di avere disponibile in famiglia una barca d’altura, ma mi ritengo ancora più fortunato per non avere avuto veri incidenti quando, a 18 anni, conducevo assieme a coetanei quella barca fuori dalla vista della terra.

Prudentemente e pian piano, in regata ed in crociera, mi sono fatto una solida esperienza che da tempo condivido nella scuola del Club.

Per questi motivi ho deciso di organizzare corsi gratuiti per ottenere la patente nautica, riservati a quanti abbiano compiuto 17 anni ma non ancora 19.

Chi desidera approfittare di questa occasione può informarsi ed iscriversi, dalle 9 alle 17, negli uffici di ForSea Academy in orario di ufficio, in via Marinara25, al Porto Turistico Marinara.

Le lezioni, del tutto gratuite, si terranno ogni martedì a Marina, dalle ore 15 alle 18.

Naturalmente non potremo accettare un numero indeterminato di partecipanti, potremo accettare solo i primi iscritti.

Tutto ciò nell’intento di contribuire allo svecchiamento della popolazione navigante per sport o semplice diletto ed anche per sdebitarmi con la fortuna che mi ha sostenuto nei miei primi anni, quando informarsi e prevenire era veramente difficile.

Spero inoltre di rendere un utile servizio alla comunità, in nome di Yacht Club Romagna.”

Presidente YCR Pietro Calvelli