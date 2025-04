Oriolo dei Fichi ospita la seconda edizione di Presenze nella Torre, la mostra degli studenti della scuola comunale d’arte Tommaso Minardi di Faenza. In esposizione opere di bambini, ragazzi e adulti, provenienti dai corsi di disegno, pittura, fumetto e ceramica, guidati dai docenti Antonella Bassenghi, Annalisa “Piki” Quarneti, Mirco Denicolò, Emiliano Mariani, Raffaella di Vaio, Filippo Maestroni e Monika Grycko. Novità di questa edizione sarà la presenza di sculture in argilla e dei lavori nati da un recentissimo workshop di performance art, a conferma dell’attenzione della scuola verso i linguaggi contemporanei.

La mostra, impreziosita da alcuni momenti musicali eseguiti dagli studenti della scuola di musica Sarti, verrà inaugurata mercoledì 30 aprile, alle ore 17, alla Torre di Oriolo a Faenza (via di Oriolo, 19) alla presenza dei docenti, del coordinatore, Matteo Zauli e dagli studenti della storica Scuola Comunale d’Arte attiva fin dal 1797.

La mostra, a ingresso gratuito, è organizzata con il patrocinio dell’Unione della Romagna Faentina e in collaborazione con l’associazione culturale Arté e sarà visitabile fino al 1° giugno, ogni sabato e domenica, dalle ore 14 alle 18.30 e in occasione degli eventi della Torre di Oriolo.