Presentazione a cura di Carlo Raggi del libro “RAVENNA-Immagini/Parole/Parole/Immagini” venerdì 13 Dicembre 2024 alle ore 17 presso la Casa Matha, interverranno gli autori Enzo Pezzi e Cetty Muscolino.

Dalle stelle di Galla Placidia al fremito delle chiome arboree, dai marmi finemente lavorati al sussurro della pineta, dal canto delle acque quiete ai possenti cavalli bradi …

Porte da varcare, sentieri da percorrere, angoli in cui sostare in silenzioso raccoglimento per ascoltare in silenzio la voce del tempo.

Non è questa una guida turistica o la consueta carrellata di foto di Ravenna e dintorni, non è una selezione di belle opere d’arte o di scorci naturalistici suggestivi, ma qualcosa di più sorprendente e insolito.

Sono solo parole e immagini che si fondono e integrano in un dialogo emozionante ed evocativo che vi porterà a scoprire e sentire con occhi nuovi.

Certamente, alcuni sono monumenti a voi noti, superbe architetture o sculture del tempo lontano, ma anche paesaggi che per caso avete notato, altre appaiono diverse da come le ricordate o come siete abituati a vederle.

Parole e immagini si intrecciano e si compenetrano e d’improvviso vedete più in profondità, perché lo scatto fotografico è penetrato dentro riuscendo a cogliere l’anima, il daimon della cosa vista.

Questo libro è un viaggio nel profondo che vi potrà emozionare, dove arte e natura si offrono in un continuum libero da barriere e cesure, perché il tutto ci parla il medesimo linguaggio del cuore, che uno sguardo innamorato ci restituisce.

Enzo Pezzi e Cetty Muscolino, immagini e parole, ci guidano in un cammino fra sogno e realtà, fra voci e ricordi, per farci sentire, annusare, accarezzare.