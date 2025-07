Quarto appuntamento della nuova edizione di Brisi Books-Cotidie Legere, ciclo di incontri letterari fortemente voluto dal Comune e dall’Assessorato alla Cultura di Brisighella e diretto da Elisabetta Zambon.

Dopo il grande riscontro di pubblico ottenuto durante i precedenti incontri della quarta edizione insieme a Marcello Simoni, a Fabiano Massimi e ad Enrico Gurioli, la rassegna proseguirà venerdì 1 agosto, presso la Terrazza della Galleria d’Arte Comunale “La Manica”, alle ore 20.45, con la presentazione del libro “Soltanto d’estate” di Emiliano Cribari (Bottega Errante, 2025), accompagnata da alcuni interventi musicali alla tiorba e alla chitarra barocca da parte del Prof. Davide Fabbri, docente della Scuola di Musica “A.Masironi”.

Emiliano Cribari, nato a Firenze nel 1977, è scrittore, poeta, fotografo e guida ambientale escursionistica. Ha diretto diversi documentari e booktrailers per la RAI. Parallelamente, ha maturato alcune esperienze professionali anche nel campo dell’editoria e del giornalismo. Dal 2015 ha iniziato a sviluppare progetti fotografici di natura personale, soprattutto su tematiche sociali che sono stati esposti in diverse città italiane e che hanno ricevuto premi e riconoscimenti presso manifestazioni sia nazionali che internazionali. Ha dato vita alle “camminate letterarie”, escursioni di gruppo caratterizzate dalla lettura poetiche. Collabora con alcune riviste, per le quali scrive soprattutto su tematiche legate al cammino e allo spopolamento delle montagne appenniniche. Ha pubblicato diversi libri, tra gli altri: “La cura degli istanti” (Transeuropa) e “La cura della pioggia”(Ediciclo).

Con questo romanzo, Cribari accompagna il lettore attraverso un diario poetico di viaggio, lungo la dorsale appenninica Tosco-Romagnola, affrontando le complessità e il paradosso dello spopolamento dei borghi interni, una denuncia sociale alleggerita dallo stile evocativo ed ironico caratteristico dell’autore.

La quarta edizione della rassegna Brisi Books-Cotidie Legere, iniziata sabato 3 maggio con la suggestiva vicenda del romanzo “L’angelo di pietra” (Einaudi, 2025) di Marcello Simoni e proseguita il 7 giugno con il romanzo “Le furie di Venezia” (Longanesi, 2024) di Fabiano Massimi, ha visto poi protagonista Enrico Gurioli il 4 luglio in anteprima straordinaria nazionale con il romanzo “Guanxi. Il filo di seta pura” (Pendragon, 2025). Continuerà poi sabato 13 settembre con “Il segreto della monaca di Monza” (Solferino, 2024) di Marina Marazza e si concluderà venerdì 10 ottobre con la presentazione del romanzo candidato al Premio Strega 2025 “Quello che so di te” (Guanda, 2025) di Nadia Terranova.

Tutti gli incontri sono ad entrata libera. Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Brisighella al numero 0546 994405.