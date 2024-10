Sono oltre 60 i soggetti civici della lista “Civici, con de Pascale Presidente” a sostegno del progetto di candidatura di Michele de Pascale alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, i cui candidati e candidate sono stati presentati questa mattina presso il centro culturale CostArena a Bologna.

“Voglio ringraziare di cuore tutti i candidati e le candidate per la loro disponibilità a mettersi in gioco per sostenere la mia candidatura ­– ha commentato de Pascale –. Un grande network civico costituito di tante liste ed esponenti, capace di accogliere e valorizzare fin dal primo giorno di campagna elettorale competenze, intelligenze e progettualità provenienti da tutto il territorio regionale e che si è arricchito dando ospitalità anche ad alcune forze politiche, per una coalizione molto ampia, ma molto coesa e determinata. Tante anime che hanno lavorato e partecipato fattivamente alla costruzione del programma, portandovi all’interno le istanze dei territori, ma anche offrendo un contributo fondamentale ai tanti temi trasversali a tutta la regione.

Oggi presentiamo la squadra al completo: una rete di uomini e di donne ampia e composita, con esperienza amministrativa, provenienti dal mondo del lavoro, del volontariato, delle professioni, che sarà una delle principali protagoniste della Regione Emilia-Romagna nei prossimi cinque anni e che in termini di strumenti di partecipazione incarna anche un’idea, che vogliamo coltivare portare avanti nel tempo, per coinvolgere nel governo della Regione tante persone senza chiedere loro per forza di indossare la casacca di una forza politica o di un’altra”.

I candidati e le candidate sono in tutto 48 tra cui medici, infermieri, psicologi, studenti, insegnanti, operatori della formazione professionale, operatori balneari, professionisti, operatori culturali.