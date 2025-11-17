La Società Torricelliana di Scienze e Lettere di Faenza presenta il suo nuovo Bollettino, intitolato “La TORRICELLIANA 75/76”. L’evento si terrà venerdì 21 novembre, con inizio alle ore 17,30, nella sala convegni del Museo del Risorgimento e della età contemporanea , ospitato nello storico Palazzo Laderchi, in corso Garibaldi 2. Il nuovo Bollettino sarà messo a disposizione del pubblico, inclusi i soci residenti e corrispondenti, le biblioteche pubbliche e private, le sedi universitarie di formazione e di ricerca e le scuole del territorio, con l’intento di contribuire a farlo conoscere. La presentazione vedrà l’introduzione di Everardo Minardi, che aprirà la discussione. Seguiranno gli interventi e i contributi di Alessandro Montevecchi, Pietro Lenzini, Stefano Dirani, Giuseppe Dalmonte, Stefano Drei, e di Bruno Fabbri e Gian Franco Laghi, che si alterneranno nell’illustrazione dei contenuti del volume. L’incontro si concluderà con l’intervento di Giovanni Pezzi.