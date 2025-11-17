La Società Torricelliana di Scienze e Lettere di Faenza presenta il suo nuovo Bollettino, intitolato “La TORRICELLIANA 75/76”. L’evento si terrà venerdì 21 novembre, con inizio alle ore 17,30, nella sala convegni del Museo del Risorgimento e della età contemporanea , ospitato nello storico Palazzo Laderchi, in corso Garibaldi 2. Il nuovo Bollettino sarà messo a disposizione del pubblico, inclusi i soci residenti e corrispondenti, le biblioteche pubbliche e private, le sedi universitarie di formazione e di ricerca e le scuole del territorio, con l’intento di contribuire a farlo conoscere. La presentazione vedrà l’introduzione di Everardo Minardi, che aprirà la discussione. Seguiranno gli interventi e i contributi di Alessandro Montevecchi, Pietro Lenzini, Stefano Dirani, Giuseppe Dalmonte, Stefano Drei, e di Bruno Fabbri e Gian Franco Laghi, che si alterneranno nell’illustrazione dei contenuti del volume. L’incontro si concluderà con l’intervento di Giovanni Pezzi.
Home Faenza Web Tv Cultura Presentazione del nuovo Bollettino della Società Torricelliana