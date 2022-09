Presentato un esposto contro gli autovelox in circonvallazione

Presentato un’esposto-denuncia alla Guardia di Finanza di Faenza contro i due autovelox lungo la circonvallazione. Nella mattinata di venerdì Luca Ricci, presidente di AutoMoto Club Romagna ha mantenuto quanto promesso nei giorni scorsi. Dopo il consiglio comunale che ha sollevato più dubbi che certezze in merito agli ultimi interventi sulla circonvallazione, e sulla possibilità di realizzare lo spartitraffico, l’associazione ha sostanzialmente compiuto il primo passo per chiedere lo spegnimento dei due dispositivi automatici, che solo nelle prime due settimane di attivazione hanno registrato 3610 sanzioni, per un valore complessivo di 527.400 euro di multe.