Presentato nella nuova Saletta di Teresa il Libro Strenna dedicati ai Musei Byron e del Risorgimento

Inaugurata al Museo Byron la Saletta di Teresa, nuova sala a disposizione della città per eventi, incontri, seminari o qualsiasi altra attività culturale. Il primo evento si è tenuto proprio nel giorno dell’inaugurazione, la presentazione del Libro Strenna edito dal Gruppo La Cassa di Ravenna e dedicato al primo anno di attività dei tre musei di Palazzo Guiccioli: il Museo Byron, il Museo del Risorgimento e il Museo delle Bambole. Curato da Franco Gabici, il volume ripercorre i più importanti eventi susseguitesi nel polo culturale di via Cavour, le visite dei capi di Stato e di tantissime personalità e, attraverso alcuni saggi, approfondisce diversi aspetti delle collezioni e dei suoi protagonisti.