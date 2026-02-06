Domenica 1 febbraio si è celebrato ufficialmente l’inizio di un nuovo capitolo per lo sport locale con la giornata di presentazione dell’Heroe’s Sport Center, l’innovativo polo sportivo nato dalla fusione strategica tra il Ravenna Padel Center e l’Heroe’s Marina Sport Center. L’evento, ospitato nella sede di Marina di Ravenna, ha sancito la nascita di un network unico sul territorio, capace di unire competenze e visioni delle realtà di Porto Fuori e Marina.

A sottolineare il valore dell’iniziativa per la comunità è intervenuto il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, che ha visitato il centro portando il saluto dell’Amministrazione comunale e rimarcando l’importanza strategica del fare rete tra imprese e associazioni sportive per offrire servizi di qualità ai cittadini.

Una giornata di grande sport e partecipazione

La manifestazione è entrata nel vivo fin dalle prime ore del mattino con un combattuto torneo di doppio maschile, che ha messo in luce l’entusiasmo dei soci per il nuovo assetto organizzativo. Nel pomeriggio spazio al torneo di doppio misto, disputato in un clima di grande fair play e sportività.

Il momento clou della giornata si è svolto sul campo centrale, dove atleti di rilievo nazionale e internazionale hanno dato vita a un’esibizione di altissimo livello, tra scambi spettacolari e colpi di grande tecnica. A fare da cornice all’evento, la Club House del centro ha ospitato un momento di convivialità e aggregazione, confermando la vocazione dell’Heroe’s Sport Center come luogo di sport ma anche di socialità.

Qualità e professionalità al centro del progetto

«Siamo estremamente soddisfatti di questo punto di partenza – hanno commentato gli organizzatori –. La presenza delle istituzioni e di atleti di questo calibro conferma la solidità del progetto. L’Heroe’s Sport Center punta sulla qualità dei servizi e sulla professionalità dello staff: abbiamo gettato le basi per quella che vuole diventare la casa del padel d’eccellenza a Ravenna».

Con la presentazione ufficiale, la fusione entra ora pienamente nella fase operativa, aprendo una stagione ricca di eventi, corsi e nuove opportunità per tutti gli appassionati del network.