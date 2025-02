Presentato l’evento finale del corso di alta formazione di Demetra Formazione in tecnologie digitali

Il corso, sostenuto e finanziato da Regione Emilia-Romagna e dal Fondo sociale europeo Plus, promosso da Legacoop Romagna, è stato realizzato da Demetra Formazione in partenariato con la Fondazione Ravenna Manifestazioni, il Conservatorio G. Verdi e l’Accademia delle Belle Arti di Ravenna. Obiettivo principale di questa collaborazione tra differenti realtà è favorire l’inserimento professionale dei giovani nell’ambito delle industrie culturali e creative. Un settore ad alto potenziale che può creare posti di lavoro, benessere per le comunità e sviluppo economico per il territorio attraverso la produzione intellettuale ed artistica.

I partecipanti al corso, avviato a ottobre e ormai in dirittura d’arrivo, stanno lavorando alla realizzazione degli allestimenti per il concerto dal titolo Do Ut Diesis di Stefano lanne, che andrà in scena il 20 febbraio 2025 alle ore 20.30 al Teatro Alighieri di Ravenna, ingresso libero. Lo spettacolo intreccia sperimentazione sonora e tradizione orchestrale, esplorando i confini tra musica classica, contemporanea ed elettronica.