Il rapporto tra la città di Ravenna e l’opera di Alberto Burri si rinsalda con il restauro di Grande Ferro R al Pala De André. La scultura, realizzata nel 1990 su commissione di Raul Gardini, torna alla cittadinanza come uno spazio anche artistico. Inoltre, arriverà al Mar di Ravenna un’opera dell’artista data in comodato al museo dalla Fondazione Burri per fortificare la presenza dell’artista in città dopo la mostra BurriRavennaOro