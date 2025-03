Presentato il Ravenna Festival 2025: dove c’è musica non ci può essere male

“Donde hay musica no puede haber cosa mala”, dove c’è musica non ci può essere male. È da questo verso del Don Chisciotte di Cervantes che muove la nuova edizione del Ravenna Festival, presentata questa mattina al Teatro Alighieri, che andrà in scena dal 31 maggio al 13 luglio. E infatti quest’anno si chiuderà la trilogia del “Don Chisciotte ad ardere” della chiamata pubblica del Teatro Delle Albe. Ma ad aprire il Festival sarà Riccardo Muti, il 31 maggio, con l’Orchestra Cherubini e il violinista Giuseppe Gibboni. Dopo il successo del 2024, anche quest’anno tornerà Romagna in Fiore.