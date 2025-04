Presentato il programma generale del Ravenna Festival 2025 con le illustrazioni di Stefano Ricci

Si è tenuta oggi la presentazione ufficiale del ricco programma della XXXVI edizione di Ravenna Festival, che animerà la città dal 31 maggio al 13 luglio 2025. L’evento ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, oltre alla stampa locale e nazionale.

Tra gli invitati spiccava Alessandra Maltoni, Alfiere della Cultura per la Fondazione Mario Luzi e titolare del Centro Servizi Culturali. La professionista ravennate, nota anche per la sua attività di poetessa, ha espresso particolare apprezzamento per la citazione inaugurale del festival, tratta dal Don Chisciotte: “Dove c’è musica non ci può essere alcun male”. Un riferimento che ha toccato da vicino la sensibilità di Maltoni, proprietaria di un’opera d’arte dedicata proprio al Don Chisciotte e contenente 100 lavori dell’artista cesenate Leonardo Lucchi.

Alessandra Maltoni ha inoltre manifestato il suo sostegno ai giovani talenti del Conservatorio di Cesena, in particolare al promettente tenore Cristian Caselli.

Il programma di questa edizione si preannuncia particolarmente denso e variegato, con suggestivi richiami all’Anno Giubilare e incursioni affascinanti nel mondo della fisica quantistica. Tra gli appuntamenti più attesi, spicca l’incontro del 23 giugno 2025 con Federico Faggin, figura di riferimento e idolo per scienziati e appassionati di tecnologia. Durante la presentazione, è stata sottolineata la sua riflessione sul carattere unico e non replicabile degli eventi quantistici.

All’incontro con la stampa è intervenuto anche Stefano Ricci, illustratore e artista grafico di fama internazionale, che ha contribuito a dare un volto visivo all’immagine di questa edizione del festival.