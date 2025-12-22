Presentato il programma della Nott de Bisò: il 5 gennaio la grande festa a Faenza

Stand aperti dalle 10 di mattina e festa fino a mezzanotte inoltrata. Presentato il programma della Nott de Bisò, in calendario il prossimo 5 gennaio a Faenza, la festa che chiude gli eventi dedicati al Palio del Niballo. La Nott de Bisò si conferma nella sua tradizione, con un programma ormai consolidato, in grado di attirare nel centro di Faenza generazioni diverse e visitatori da tutta la Romagna. Per chi non potrà assistere personalmente alla festa, la Nott de Bisò sarà in diretta streaming sulla pagina Facebook di Faenza WebTv dalle 22.30 del 5 gennaio.