È stato presentato nella mattinata di domenica 18 dicembre a Palazzo Vecchio il progetto “Visionario”, che porterà alla realizzazione nelmese di maggio 2023 di un’arena cinematografica temporanea per bambini presso l’area verde di via Redino.

Il progetto è realizzato dall’associazione Filmeeting con il contributo e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna (Servizio Patrimonio Culturale) nell’ambito del bando “Giovani per il Territorio”. A presentarlo è stato Andrea Valmori di Filmeeting. «In dialogo con famiglie, associazioni e istituzioni – ha spiegato Valmori – vogliamo dare vita a un’arena pensata per i più piccolicon l’obiettivo non soltanto di utilizzare il territorio, ma di prendercene cura e raccontarlo proprio coinvolgendo i cittadini di domani».

È inoltre intervenuto l’assessore alle Politiche giovanili Francesco Ravagli, che ha brevemente illustrato i principali lavori realizzati nell’area di via Redino: nata come bacino di laminazione per la messa in sicurezza da un punto di vista idraulico della zona sud-est di Bagnacavallo, sta poi diventando grazie a numerosi interventi di valorizzazione un vero e proprio polmone verde a servizio della comunità.

Sono partner di Filmeeting nel progetto la Biblioteca e Archivio Storico Comunale G. Taroni, BiART Gallery, Sonora Social Club e il Ceas della Bassa Romagna Podere Pantaleone.